Coca nascosta negli accendini Fermato pusher

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Classica scena dain attesa di un cliente: un uomo in macchina in corso Sempione guarda nervosamente lo schermo dello smartphone. Pochi minuti dopo, si avvicina un ragazzo: sale a bordo e scende dopo qualche secondo. Gli agenti della Mobile lo fermano, e lui consegna spontaneamente 0,4 grammi diina, confessando di averla appena acquistata. Così lunedì scorso è finito in manette un quarantaduenne italiano, bloccato dopo lo scambio in via Traiano: con sé aveva quattrocontenenti in tutto 14 dosi diina e un marsupio a tracolla con 350 euro; a casa, i poliziotti hanno sequestrato pure un etto di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tre giorni prima, la stessa sorte era toccata a un trentaquattrenne albanese, che, stando alle informazioni raccolte dagli ...