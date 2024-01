Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024 | Shiffrin a +195 su Gut | terza Brignone

(Di domenica 28 gennaio 2024)DELSCIMikaela USA 1209 2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 10143Federica ITA 838 4 VLHOVA Petra SVK 8025 GOGGIA Sofia ITA 747 6 HECTOR Sara SWE 647 7 GISIN Michelle SUI 530 8 HUETTER Cornelia AUT 503 9 GRENIER Valerie CAN 429 10 VENIER Stephanie AUT 427DISCESA LIBERA 1 GOGGIA Sofia ITA 350 2 VENIER Stephanie AUT 261 3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 209 4 HUETTER Cornelia AUT 193 5 FLURY Jasmine SUI 183 6 PUCHNER Mirjam AUT 180 7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1428Federica ITA 132 9 HAEHLEN Joana SUI 125 10 WILES Jacqueline USA 124SUPERG 1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 320 2 HUETTER Cornelia AUT 3103Federica ITA 2464 GOGGIA Sofia ITA ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 1512 2 VALNES Erik NOR 1311 3 GOLBERG Paal NOR 1101 4 KLAEBO Johannes ... (oasport)

E fanno 41 vittorie in Coppa del Mondo per Lara Gut-Behrami! La ticinese ha conquistato il Super G di Cortina d’Ampezzo concludendo nel migliore dei modi il weekend sulle nevi delle Dolomiti dopo il s ...La statunitense Jessie Diggins ha vinto la 20km in tecnica libera con partenza in linea che ha aperto al giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di sci nordico a Goms (Svizzera). La leader ...Coppa d’Africa 2024, chi gioca oggi 28 gennaio e a che ora ...impianto capace di ospitare più di 60mila spettatori e teatro non solo delle partite di calcio ma anche di quelle di rugby. La seconda ...