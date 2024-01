Civitavecchia | i volontari ripuliscono dalla plastica “Il mare d’inverno”

Civitavecchia, 28 gennaio 2024- Nella splendida cornice della ...Molte le persone sensibili all’ambiente che si sono unite ai volontari di Fare Verde, partecipando attivamente e raccogliendo varie ...Una equipe multidisciplinare in grado di far fronte ad ogni bisogno. Un lavoro capillare che si intensifica in inverno ...I volontari potranno recarsi presso il Poliambulatorio della ASL Roma in via Civitavecchia 10 dalle ore 7.30 alle ore 11.30. La presidente Bonamici ricorda che: "Per donare il sangue occorre avere ...