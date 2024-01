Cittadella-Sampdoria | Serie B | classifica capovolta | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unache appare, davvero,a testa in giù. Una visione, forse macabra, che descrive perfettamente, però, l’attuale storia che le due squadre, oggi rivali, stanno vivendo. I pronostici di inizio stagione, infatti, si erano concentrati su unache avrebbe dovuto dominare, insieme ad altre società, il campionato diB, mentre ilera stato accreditato come sorpresa, difficilissima da realizzare, per la zona playoff. Leggendo la graduatoria dopo ventuno gare già messe in archivio, le sensazioni iniziali sembrano essere state completamente smentite: i blucerchiati sono molto attardati e avranno l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore contatto dalla zone nobili; i granata sono nelle posizioni valide per la qualificazione al torneo che si snoderà alla fine ...