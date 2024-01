Circo contemporaneo | torna a Roma “l’Uomo calamita”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gen. (askanews) – Dopo il debutto nel 2019 al Teatro Vascello,dal 2 al 4 febbraio, sempre al Vascello,, lo spettacolo che ha mostrato al pubblico europeo le infinite potenzialità delcome cerniera tra le arti. Scritto e diretto da Giacomo Costantini della compagnia El Grito in collaborazione con Wu Ming 2 di Wu Ming Foundation, in questi anniha collezionato ben 20mila spettatori nelle oltre 100 rappresentazioni svolte nei teatri italiani e stranieri. Un lavoro frutto della riuscita contaminazione tra performance e parola,El Grito e Wu Ming Foundation intrecciano infatti la scrittura narrativa con la drammaturgia circense per uno ...