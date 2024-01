Cina | turismo del ghiaccio e della neve nello Jilin 2

(Di domenica 28 gennaio 2024) Changchun, 28 gen – (Xinhua) – Appassionati di sci fotografati presso il Tianding Mountain Ski Resort a Changchun, nella provincia cinese nord-orientale dello, il 25 gennaio 2024. Vantando abbondanti risorse di, la provincia dellonel nord-estcontinua a ottimizzare i suoi servizi turistici per guadagnare importanza come una delle destinazioni invernali piu’ popolari per i turisti. (Xin) Agenzia Xinhua

Changchun, 28 gen – (Xinhua) – Turisti posano per le foto al Changchun Ice and Snow New World a Changchun, nella provincia cinese ... (romadailynews)

Haikou, 28 gen - (Xinhua) - Hainan, la provincia insulare tropicale del sud della Cina, mira a promuovere la cooperazione culturale e turistica con la ...Esperti del mondo della cultura e del turismo, think tank e studiosi cinesi e francesi hanno partecipato alla trasmissione, discutendo degli scambi Cina-Francia e guardando all'ampio futuro del ...(ASI) Ha preso il via ieri il Chunyùn, ovvero la stagione vacanziera più importante per i cinesi in inverno. Si tratta di un periodo di quaranta giorni, che comincia due settimane prima del Capodanno ...