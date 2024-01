Cina | turismo del ghiaccio e della neve nello Jilin 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Changchun, 28 gen – (Xinhua) – Turisti posano per le foto al Changchun Ice and Snow New World a Changchun, nella provincia cinese nord-orientale dello, il 26 gennaio 2024. Vantando abbondanti risorse di, la provincia dellonel nord-estcontinua a ottimizzare i suoi servizi turistici per guadagnare importanza come una delle destinazioni invernali piu’ popolari per i turisti. (Xin) Agenzia Xinhua