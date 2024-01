Cina | indice prezzi logistica stradale in lieve calo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pechino, 28 gen – (Xinhua) – L’deidellacinese e’ calato dello 0,03% su base settimanale dal 22 al 26 gennaio, poiche’ la domanda sul mercato ha registrato una crescita piu’ lenta, come mostrato dai dati del settore. L’delladel Paese si e’ attestato a 1.038,63 punti la scorsa settimana, secondo un sondaggio condotto congiuntamente dalla China Federation of Logistics and Purchasing e da Guangdong Lin’an Logistics Group. Il sottoper idellaa pieno carico, che misura principalmente le merci sfuse e il trasporto interregionale, si e’ attestato a 1.039,93 punti nel periodo, indello 0,05% su base settimanale. ...

Nel 2023 è diventata chiara la fine di quarant’anni di boom straordinario. Le politiche di Xi Jinping e la demografia dicono che i bei tempi non torneranno ...3. Pmi in Cina La pubblicazione dei dati ufficiali dell’indice dei responsabili degli acquisti cinesi (PMI) mercoledì potrebbe rafforzare la tesi secondo cui sono necessarie altre misure per stimolare ...Con l'aiuto dei Paesi in via di sviluppo e del Golfo, Pechino aumenta il ruolo della sua moneta per regolare gli scambi commerciali, colpendo gli interessi di ...