Cina | Hainan promuove cooperazione turistica e culturale con la Francia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Haikou, 28 gen – (Xinhua) –, la provincia insulare tropicale del sud della, mira are lacon lain onore del 60esimo anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici traquest’anno. Per celebrare il 60esimo anniversario dei legami diplomatici bilaterali,ospiteranno congiuntamente l’Anno della cultura e del turismo per offrire esperienze culturali ai due popoli., con le sue variegate risorse turistiche, avviera’ una serie di attivita’, comere l’istituzione di un centro europeo per il turismo e lo scambio...