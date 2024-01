Cina e Thailandia firmano accordo di reciproca esenzione dal visto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pechino, 28 gen – (Xinhua) – Lae lahanno firmato oggi undidal, che entrera’ in vigore dall’1 marzo, secondo il ministero degli Esteri cinese. Da quel momento, i titolari cinesi di passaporti ordinari ufficiali e di passaporti ordinari, e i titolari thailandesi di passaporti ordinari, potranno entrare e soggiornare nei reciproci Paesi senzaper un massimo di 30 giorni (non piu’ di 90 giorni ogni 180 giorni). Coloro che entrano nel reciproco Paese per lavoro, studio, reportage giornalistici, residenza e alcune altre attivita’ che richiedono un’autorizzazione preventiva e prevedono di rimanere nel reciproco Paese per piu’ di 30 giorni devono ottenere ilcorrispondente prima di entrare ...