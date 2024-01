Cina | boom mercato turismo in uscita prima della Festa di primavera

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lanzhou, 28 gen – (Xinhua) – Li Miaomiao, una residente di Lanzhou, capoluogoprovincia cinese nord-occidentale del Gansu, ha intrapreso un viaggio in Thailandia con il suo figlio di 9 anni qualche giorno fa. Li e suo figlio erano tra i turisti diretti all’esterodivera, che quest’anno cade il 10 febbraio. Poiche’ sono iniziate anche le vacanze invernali, l’elaborazione dei documenti di ingresso eha registrato un significativo aumento in molte regioni del Paese. Anche a mezzogiorno, la sala dei servizi del dipartimento di immigrazione dell’Ufficio di pubblica sicurezza di Lanzhou rimane animata, con i cittadini in attesa di elaborare i loro permessi di viaggio. Nelle ultime due settimane, il numero di persone che richiedono documenti di ...

Nel 2023 è diventata chiara la fine di quarant’anni di boom straordinario. Le politiche di Xi Jinping e la demografia dicono che i bei tempi non torneranno ...Non è un caso che la Cina sia così ben posizionata per trarre vantaggio da questo boom del solare. A metà degli anni 2000, il Governo cinese ha investito centinaia di miliardi di dollari nello ...Il settore delle energie rinnovabili sta vivendo un notevole boom, aprendo la strada per un progresso significativo verso gli obiettivi climatici globali. Questa accelerazione offre concrete prospetti ...