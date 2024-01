Ciclocross | Tibor Del Grosso vince gara e Coppa del Mondo ad Hoogerheide Sedicesimo Agostinacchio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Vittoria e titolo perDel. L’olandese con la maglia della Alpecin-Deceuninck si porta a casa la vittoria nell’ultima prova didelUnder 23 ad, avanti al pubblico di casa, e si porta a casa anche il titolo, presentandosi così come uno dei favoriti, forse il primo in assoluto, per i Mondiali della prossima settimana. Dopo i primi tre successi tra Troyes, Dublino ed Anversa, il ventenne di Eelde aveva un po’ abbassato la linea dell’attenzione con il decimo posto ad Hulst e la quarta piazza a Benidorm, con il belga Emiel Verstrynge riavvicinatosi in classifica. Ma la regola dello scarto deli due peggiori risultati stagionali e la contemporanea assenza del belga ha permesso a Deldi poter trionfare. Il successo arriva con quattordici secondi di ...

Vittoria e titolo per Tibor Del Grosso. L’olandese con la maglia della Alpecin-Deceuninck si porta a casa la vittoria nell’ultima prova di Coppa del Mondo Under 23 ad Hoogerheide, avanti al pubblico ...Penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: a Benidorm (Spagna) si emette già qualche verdetto per quanto riguarda le classifiche generali del principale circuito internazionale.Penultima tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2023-2024: a Benidorm (Spagna ...ai connazionali Jente Michels e Aaron Dockx in volata. Quarta posizione per Tibor del Grosso che deve cedere la ...