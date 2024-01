Ciclocross | Ceylin Alvarado vince la Coppa del Mondo | a Hooghereide vince Fem Van Empel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)del Carmenha vinto ladeldi2023-2024 al femminile. L’olandese è arrivata quindicesima nell’ultima tappa di, ma aveva già ipotecato il successo nelle precedenti gare. Ultima tappa che è andata a Fem Vanche ha trionfato con il tempo di 46:48 allo sprint sull’ungherese Kata Blanka Vas. Una prova tiratissima fra queste due atlete che sono rimaste da sole negli ultimi giri: la neerlandese ha avuto infine lo spunto giusto per prendersi la vittoria, la quarta della sua stagione. Terzo posto per Lucinda Brand che è arrivata da sola a 10 secondi di distacco, poi la britannica Zoe Backstedt a 24 secondi e la lussemburghese Marie Schreiber a 37 secondi. Valentina Corvi è giunta in 35esima posizione a 5’02”, mentre ...