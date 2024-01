Choc a Fiumicino | cadavere di una donna nel porto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 gennaio 2024) Stavano passeggiando sulla banchina quando si sono trovati di fronte unieri pomeriggio, poco dopo le 17 e 30 quando alcuni passanti si sono trovati di fronte a una salma riversa nel canale del. carabinieri ambulanza,nel– foto archivio – (ilcorrieredellacitta.com)La richiesta di intervento ha fatto accorrere i Carabinieri della stazione locale e gli uomini della Capitaneria dioltre ai sanitari del 118. In breve è stato accertato che si trattava del corpo di unadi un’età, apparentemente, compresa tra i 40 e i 45 anni. Le indagini per risalire all’identità dellaÈ così che un tranquillo sabato pomeriggio aha assunto risvolti macabri per le ...