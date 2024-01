Chiusa la Provinciale 41 Scatta l’intervento per la messa in sicurezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria al ponte al km 9,100 lungo la Strada41 di Pognana, nel comune di Fivizzano.viene eseguito dalla ditta Firefox di Fivizzano che se lo è aggiudicato per un importo totale di 157 mila 426 euro. La somma rientra nel finanziamento assegnato dall’allora Ministero per le infrastrutture in due tranche tra marzo e maggio 2020: la Provincia aveva presentato al ministero le 31 schede del piano di intervento, suddividendo la somma attribuita, un totale di 5 milioni 616 mila euro fino al 2024, in interventi tra manutenzione straordinaria di dieci ponti (55% delle risorse) e ripristino, sistemazione eindella viabilità. Per consentire i lavori il transito lungo la strada è stato interrotto fino al 22 marzo e comunque ...