Chieri-Vallefoglia oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tutto pronto per Reale Mutua Fenera’76-Megabox Ondulati del Savio, partita della quinta giornata di ritorno della Serie A1di. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo aver battuto Novara in Coppa Italia, tornano sul campo di casa per vincere e avvicinarsi alla top-4 della classifica. Dall’altra parte della rete ci sono le marchigiane di Andrea Pistola, reduci dalla sconfitta a Pinerolo e a caccia di una grande prestazione per mettere in difficoltà le piemontesi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 28 gennaio al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...