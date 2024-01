Chiedilo a Zona Wrestling #700

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) Buona domenica a tutti amici die benvenuti ad una nuova edizione del, che arriva a pochissime ore dalla fine della Royal Rumble e che, quindi, sarà priva di spoiler. Non sarà però priva di ringraziamenti, sentitissimi come sempre, verso di voi. Voi che grazie alla vostra fedeltà, non solo nello scrivermi, ma soprattutto nel leggermi, hanno reso possibile la longevità di questa rubrica, una rubrica che oggi è con orgoglio che intitolerò “”. Già, 700! Grazie infinite, a tutti, e come sempre, per la settecentesima volta, da parte di GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. I i 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le ...