Chiara Ferragni in vacanza senza Fedez | nuova fuga da Milano

(Di domenica 28 gennaio 2024)si concede un’altra: l’influencer indaper una rimpatriata con gli amiciprova a ripartire a mandare definitivamente alle spalle il caso Pandoro. L’influencer, ormai da oltre un mese bersaglio della stampa e scaricata da migliaia di fan che negli anni hanno sempre tenuto il suo fianco, ha deciso di concedersi unain compagnia di amici. L’imprenditrice digitale, ancorail marito, ha fatto tappa in montagna per un fine settimana di relax sulla neve e circondata da affetti a lei cari. Ma l’asdel marito e cantante continua a fare rumore, visto che il periodo tra i due non sembra ...

Mentre Chiara sta trascorrendo qualche giorno in montagna, il marito, in quel di Milano, ha passato una serata in compagnia della stilista: ma cosa è successo.RepubblicaScuola è l’iniziativa educativa che dà voce e spazio a migliaia di studentesse e studenti che, guidati dalle/dai loro docenti, possono liberamente “dire la loro” sui temi più attuali creando ...Ma no, per carità”. Niente lettere a sé stessa come la Ferragni o disquisizioni sulla maternità come Chiara Francini, “mi racconto con il mio mestiere”. Un mestiere lungo 30 anni, e iniziato grazie a ...