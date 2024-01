Chi lo ha protetto Sinner | dopo il trionfo quel gesto che spiega tutta la sua vita | Video

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ora è il momento di godersi il. Illo di Jannik. A godere lui in primis, certo. Ma anchel'Italia che si è raccolta nel tifo del ragazzo di San Candido,l'Italia che grazie a lui ha riscoperto il tennis. Vince lui. Vince gli Australian Open al termine di una partita leggendaria, una rimonta impensabile su Daniil Medvedev, il russo che era in vantaggio due set a zero. Sembrava finita, invece Jannik la ha vinta. Con la testa e con il cuore. Ilè assoluto, il più bello e stordente che si potesse immaginare. L'Italia vince uno slam 48 annil'ultimo,lo di Adriano Panatta al Roland Garros. Esi impone comelo che sembra proprio essere, ad ...

