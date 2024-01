Chi è Marco Conidi | il cantante ospite a Domenica In

(Di domenica 28 gennaio 2024) , L’orchestraccia, Mai sola mai Romaè uno degli ospiti di questo pomeriggio aIn. Il cantate sarà nello studio di Mara Venier con il gruppo folk “L’orchestraccia”. Ma chi è? I tifosi della Roma lo conosco bene perché è l’autore di uno degli inni della squadra giallorossa, Mai sola mai, che viene suonata all’Olimpico prima di ogni partita del club. Classe 1966, debutta da cantautore nel 1989 con l’album Ferragosto ’66, prodotto da Gaio Chiocchio. Nello stesso anno scrive “Paura di vivere (La lettera)” per Paola Turci. Nel 1991 partecipa al Festival di Sanremo insieme a Bungaro e a Rosario Di Bella con “E noi qui”, e pubblica il secondo album,conta uno due tre. Tifosissimo della Roma, nel 1992 esce C’è in giro un’altra razza, ristampato l’anno ...

Lucia Russo era la moglie di Memo Remigi, il cantante ospite oggi a Domenica In per un attesissimo confronto con Jessica Morlacchi, dopo il caso della famosa palpata a Oggi è un altro giorno costato l ...Tra questi, anche Marco Conidi, cantautore e attore romano, presente in studio insieme all'Orchestraccia, con la quale canterà il brano "Quello non era amore".Da Marco Conidi all'Orchestraccia, passando per Bobby Solo e Nicola Di Bari, saranno moltissimi gli ospiti presenti oggi nel salotto di Mara Venier. Tra questi, anche la cantante e conduttrice Iva ...