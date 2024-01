Chi è Lil Jolie di Amici 23? Età | vero nome e Instagram

«non c’è notte dal 7 ottobre che non mi tenga sveglia, in parte, a pensare a quello che succede» racconta Liliana Segre nel Giorno della Memoria, ... (open.online)

Poche soddisfazioni per l’Italia nella giornata di sabato da Lillehammer , dove è in corso la tappa di di Coppa del Mondo di bob. Nella gara di bob ... (sportface)

Quasi 400 chili di rifiuti raccolti a pochi passi dal mare. Mattinata di pulizia nel quartiere Santo Spirito alla periferia di Bari, dove una sessantina di volontari sabato 27 gennaio hanno risposto ...L’imitatrice ed ex conduttrice di «Striscia la notizia», in una intervista al settimanale «Gente», ha rivelato la sua sofferenza fin dall’adolescenza per problemi legati al cibo ...Livorno, 27 gennaio 2024 - Sono stati 520 i chili di cocaina, per un valore sul mercato dello spaccio di oltre 35 milioni di euro, sequestrati nell'ambito dei controlli effettuati al porto di Livorno ...