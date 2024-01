Chi è Kia di Amici 23? Età | vero nome e Instagram

Kia, Lucia Ferrari, Lil Jolie e Malia sono protagonisti di una clamorosa rivelazione di sé, in vista del via al serale di Amici 23: chi é eliminatoCon un video pubblicato su Instagram, Matthew ha spiegato per la prima volta i motivi della sua uscita da Amici 23, avvenuta insieme alla fidanzata Mew.I fondi stanno già evaporando, se non ci saranno aggiornamenti a febbraio (e rifinanziamento per le auto da 61 a 135 g/km di emissioni CO2) finiscono presto ...