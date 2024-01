Chi è Holden | figlio di Paolo Carta | di Amici 23? Instagram

Tuttavia c'è anche chi ritiene ingiuste le insinuazioni nei confronti dell'allievo: "Era ora, sono felice che il lavoro venga premiato". Stando al pensiero di un ulteriore fan e telespettatore del ...Dopo Mew, adesso è Matthew a rompere il silenzio. Per chi non li conoscesse loro sono due (ex) allievi di Amici - il noto talent di Maria De Filippi - che di recente hanno abbandonato la scuola. Impro ...La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 28 gennaio alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni spoiler su ciò che… Leggi ...