Chi è Donatello e cosa fa oggi il cantante pop degli anni Settanta | moglie Armida e figli

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nato a Tortona, in provincia di Alessandria, l’11 settembre 1947,, all’anagrafe Giuliano Illiani, ha 76ed è unitaliano che ha trovato il successo tra la fineSessanta e gli. Conquistato dalla musica in tenera età, fonda la sua prima band, il gruppo beat The Wanted, quando è solo un ragazzino, ricoprendo il ruolo die pianista. Nel 1968 viene selezionato come chitarrista per la band di GiMorandi, con il quale suona fino al 1969. In seguito ottiene un contratto con l’etichetta Ricordi, che pubblica i suoi primi 45 giri. Neglisuccessivi collabora con diversi artisti di spicco, come gli Equipe 84, i Le Orme e i Dik Dik. Nel 1970 trova il successo con il ...