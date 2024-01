Chi accusa Israele di genocidio non ci ha capito un corno

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) Anche se la decisione della Corte internazionale ammette che possa esistere una “plausibilità” nelle affermazioni del Sudafrica, affermazioni secondo le quali i palestinesi hanno bisogno di protezione dal, la Corte dell’Aja non ha intrapreso l’azione più desiderata da palestinesi e sudafricani, cioè l’ordine di cessate il fuoco immediato e unilaterale. Un cessate il fuoco che non solo avrebbe ostacolato lo sforzo bellico israeliano, ma anche segnato il destino degli ostaggi ancora in mano ai terroristi palestinesi. Hamas chiede un cessate il fuoco per rilasciare gli ostaggi, se la Corte glielo avesse concesso su un piatto d’argento, gli ostaggi da preziosi sarebbero diventati inutili pesi da eliminare. Secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu la decisione della Corte di non ordinare ail cessate il fuoco immediato ...