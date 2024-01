Che tempo che fa stasera su Nove | ospiti del 28 gennaio | Giuseppe Conte | Maria Sole Tognazzi e Rafael Leão

Stavolta Vlahovic non basta, perché la follia di Milik costringe la Juventus ad inseguire L'Empoli , in superiorità numerica per più di un'ora. ... (ilmessaggero)

Stavolta Vlahovic non basta, perché la follia di Milik costringe la Juventus ad inseguire L'Empoli , in superiorità numerica per più di un'ora. ... (ilmattino)

Non uno ma due gol, i primi a San Siro dopo aver trovato 3 gol in trasferta. Ruben Loftus-Cheek parla così a Milan Tv al termine della... (calciomercato)

Questa sfida a dieci avrà un suo vincitore che, nemmeno il tempo di godersi il trionfo, andrà subito a giocarsi la finalissima insieme a chi è arrivato primo nelle puntate precedenti. Al termine, ...Poi a Jonathan Kuminga (22 punti, 9 rimbalzi) e Andrew Wiggins per il ribaltone 54-50 seguito dal 9-18 che permette ai Lakers di finire 63-68 all'intervallo. I Dubs si rimettono subito in carreggiata, ...Nonostante emetta circa il 25% in meno di anidride carbonica rispetto ai carburanti marini convenzionali, l’L.N.G. è costituito per la maggior parte da metano, un gas potente che nel tempo trattiene ...