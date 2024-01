Che tempo che fa | ospiti di Fabio Fazio e anticipazioni di stasera

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’appuntamento cone Cheche fa tornapuntuale su Nove in prima serata. Il programma che si sta confermando un format di successo vede tra i protagonisti, come di consueto, Luciana Littizzetto, ma anche Filippa Lagerback, Nino Frassica e quest’anno, a sorpresa, anche Ornella Vanoni. Cheche fa,– Il corrieredellacitta.com) Tra gli: Giuseppe Conte e Alessandro Baricco La puntata didi annuncia ricca did’eccezione. Tra gli altri, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e lo scrittore Alessandro Baricco. Con il leader del M5S il conduttore si soffermerà sulla situazione politica italiana, mentre per Baricco si tratterà di un ritorno in tv dopo ...