Che bello vedere Sinner e poter dire | l' Australian Open è solo l' inizio

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quel lasciarsi cadere per terra, dopo aver fatto la storia, è stato il sollievo di un'intera nazione. Jannikingaggia il solito scambio a velocità folli con Daniil Medvedev. Ma non è un punto come gli altri. E' il punto che gli deve dare il primo Slam della carriera. Così l'altoatesino va lungolinea, poi incrocia, e quando il russo lo inchioda nell'angolo esplode un dritto che muore accanto alla riga. E' fatta: è il nuovo campione degli. E insomma aveva sbagliato a non giocare le qualificazioni in Coppa Davis. Gli avevano fatto pesare di non essersi presentato da Mattarella al Quirinale. Insospettisce qualche editorialista perché continua a non avere la residenza fiscale in Italia, ma a Montecarlo. A Jannikper restare agli ultimi mesi, gliele hanno dette di tutti ...