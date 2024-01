Centrodestra unito su Sangiorgi | Torniamo ad ascoltare i cittadini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sarà Alessandro, attuale consigliere comunale di opposizione per Fratelli d’Italia, a correre il 9 giugno per la carica di sindaco di San Lazzaro. Ilsu di lui non ha avuto dubbi e l’appoggio a, per le prossime amministrative, è stato unanime (Lega, FdI e FI). Il candidato si è presentato, ieri mattina, al Centro Malpensa di via Jussi. "Nei miei cinque anni da consigliere di opposizione di questa amministrazione, a San Lazzaro, ho notato che dal palazzo di piazza Bracci non considerano la voce delle persone che vivono la città – ha esordito–. Hanno preso, negli anni, scelte calate dall’alto senza considerare il bene del paese. Si veda quello che avevano previsto per il Piano della Mobilità con pedonalizzazioni e Ztl che, per fortuna, con tanto di raccolta firme, siamo ...