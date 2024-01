Cellole | in arrivo il Parco della Natura nella pineta di Baia Domizia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 gennaio 2024). Il Comune diè lieto di annunciare un altro importante progetto di riqualificazionedi: la realizzazione del. Questo progetto, fondamentale per la valorizzazione del territorio, prevede la creazione di un suggestivo percorso per passeggiare nel verde, permettendo ai visitatori di immergersibellezza, accompagnati dalla brezza marina e dai suoni rilassanti. La bonifica dell’area ha reso possibile la realizzazione di percorsi caratterizzati da sentieri delimitati da staccionate in legno, fiancheggiati da aree verdi con panchine che offriranno momenti di sosta e ...