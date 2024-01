C’è Posta per Te | Valerio e Consuelo sono ancora separati? Quello che é accaduto dopo é inaspettato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 gennaio 2024) C’èper Te,? La verità che sta emergendo è del tutto inaspettata. Protagonisti indiscussi dell’ultima puntata del suddetto programma televisivo, questi due giovani hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori. A mediare tra le loro posizioni la grande Maria De Filippi. In ballo c’è, infatti, molto di più: non cisoloma il benessere di una famiglia. I giovani, infatti,genitori di due splendidi bambini. Maria De Filippi, conduttrice C’èper Te -Credits Instagram@ceperteufficiale -Cityrumors.itAssolutamente avvincente la storia di questa coppia che si disintegra per il comportamento del marito. ...