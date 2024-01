C’è Posta per Te | Valerio dopo aver cambiato 11 lavori in 11 anni chiede perdono a Consuelo | “Per la prima volta in vita sua ha detto la verità”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lacrime, emozioni, dissapori familiari, tradimenti, bugie ma anche molta ironia nel corso della terza puntata di C’èper Te, il fortunato programma di Maria De Filippi andato in onda ieri sera. Ancora unail people show più longevo della televisione italiana con le sue ventisette edizioni ha offerto ai suoi fedelissimi telespettatori un susseguirsi di storie ad alto tasso emotivo. Alcune di queste hanno fatto arrabbiare, altre invece hanno fatto scappare una sana risata. A stimolare l’attenzione del pubblico è stata in particolare, arrivata nello studio di C’èper Tericevuto la busta dal suo ex. Alle telecamere di C’èper Te l’uomo ha raccontato che la sua ex compagna ha deciso di lasciare la casa in ...