C’è Posta Per Te | Valerio cambia 11 lavori e costringe la famiglia a traslocare 5 volte | “Mia moglie mi ha detto addio | so di aver sbagliato quasi tutto”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nell’ultima puntata di C’èper te andata in onda ieri, 27 gennaio, è stata raccontata la storia di un amore che, dopo anni ed anni di instabilità, è (definitivamente) volto al termine. I protagonisti sonoe Consuelo, una coppia che si è sposata in giovane età ed ha dato alla luce dei figli. Il marito ha sempre avuto difficoltà nel trovare un lavoro stabile,ndo laper ben 5. Il rapporto tra il lavoro eè sempre stato conflittuale: in 11 anni, infatti, ne ha dovutire altrettanti. I motivi? Continui ritardi, discussioni coi responsabili e troppa stanchezza. Consuelo non ha mai lavorato in questo arco di tempo, il che non ha fatto altro che aumentare il carico di responsabilità da ...