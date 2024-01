CdS – tutti i nomi in lista

(Di domenica 28 gennaio 2024) 2024-01-28 12:46:02Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Prima il Napoli, poi il vertice di mercato. Una vittoria aiuterebbe Sarri a convincere Lotito a investire negli ultimi giorni. Aspetta un’ala, ifinora usciti non hanno trovato conferme a Formello, ma una valutazione c’è stata. S’è tentato l’approccio per Cambiaghi, l’Atalanta ha sparato una richiesta di 15 milioni. E’ stato proposto Bernardeschi, anche a Juve e Roma, a differenza dell’estate c’è l’ok di Sarri, lo riabbraccerebbe. Può tornare in corsa Gil del Tottenham, a cui Mau aveva pensato a giugno. Ha richieste dalla Premier, non si è ancora mosso. Chissà che non stia sperando nella chiamata della Lazio. Sullo sfondo resta El Ghazi, è svincolato. Ha perso quota Rafa Silva, il Benfica chiede 8 milioni pur perdendolo a giugno a ...

Walter Mazzarri riproporrà la difesa a 3 (oppure a 5) nella sfida contro la Lazio per un 3-5-1-1. Il tecnico del Napoli scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - si affiderà a Politano tra le linee ...Il Corriere dello Sport parla del possibile futuro del centrocampista azzurro Gianluca Gaetano: "Lo aspettano almeno in due, l’Empoli - che con il Napoli ha una corsia preferenziale - ed il Parma, dov ...La gara di stasera all’Olimpico contro la Lazio, ha per il Napoli la sua importanza, non solo in termini di punti in classifica, ma anche per testare il cambiamento tecnico voluto da Mazzarri, come ...