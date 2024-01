CdS – Brassier | il Milan all’assalto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 gennaio 2024) 2024-01-28 02:59:55 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: Il messaggio potrebbe arrivare presto. Didier Deschamps sta ragionando sulla possibilità di aprirgli le porte di Clairefontaine in vista di uno dei prossimi stage della Francia. Sarebbe il premio più gratificante per Lilian, uno dei migliori difensori della nuova generazione. Centrale, oppure terzino sinistro: ha ventiquattro anni e gioca nel Brest, che è terzo in classifica e lotta a sorpresa per la qualificazione in Champions. Il sogno di entrare nel giro della nazionale, in vista dell’Europeo in Germania, si incastra con le manovre di mercato:è il grande obiettivo del, una candidatura che ha preso quota proprio per la sua capacità di muoversi in due ruoli. Ma il ragazzo nato ad Argenteuil, in ...