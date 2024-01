Cazzullo e Ovadia sul palco C’è Il duce delinquente

(Di domenica 28 gennaio 2024) Proseguono i tanti eventi dedicati al Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio a ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Gli appuntamenti dedicati alla Memoria a San Giovanni Valdarno propongono stasera domenica 28 gennaio alle 21 uno spettacolo teatrale al Masaccio. Aldoe Moniportano in scena "Il", tratto da Mussolini il capobanda di Aldoche rientra nel ricco programma della stagione teatrale 2023/2024 al teatro Masaccio. La maggioranza degli italiani pensa che Mussolini fino al 1938 le abbia azzeccate quasi tutte, fino all’alleanza con Hitler, le leggi razziali e la guerra. Dimostreremo che non è così. Prima del 1938, Mussolini aveva provocato la morte di Gobetti, Gramsci, Matteotti, Amendola, dei ...

E poi Alessandro Benvenuti a Roma nel Falstaff a Windsor che Ugo Chiti ha liberamente tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare; Pascal Rambert a Modena con il nuovo Mon absente; e ...In occasione della Giornata della Memoria, appuntamento con la storia al Teatro Gustavo Modena dove venerdì 26 e sabato 27 gennaio va in scena “Il duce delinquente”. Protagonisti Aldo Cazzullo, firma ...VENERDì 26 GENNAIO Cavriglia – Venerdì 26 gennaio alle 21 e 30 andrà in scena al Comunale la piéce “Pietra d’inciampo”, inserita all’interno della Stagione Teatrale 2023 – 2024 e dedicata alla Giornat ...