“Cattedra mista o inclusiva non assicurerà continuità didattica né risolverà carenza docenti di sostegno” La petizione

(Di domenica 28 gennaio 2024) Noi come Coordinamento UnioneSpecializzatiUDSS valutiamo negativamente la proposta di Legge sulla “”ora ribattezzata “” in quanto, a nostro parere, non tiene conto della situazione reale dell’inclusione nel sistema scolastico italiano (si pensi a titolo esemplificativo ai diversi scenari tra le aree geografiche ). L'articolo .

Chi invece sostiene: “Basterebbe permettere la cattedra mista (9 ore sostegno e 9 curricolari, ad esempio) a chi la richiede e si rivolverebbero un sacco di problemi. Ma soluzioni semplici e sensate ...L’obiettivo è annullare le differenze tra insegnanti di disciplina e insegnanti di sostegno. Chiocca (Ciis): “Pensiamo a una scuola in cui un alunno con disabilità possa vivere effettivamente in class ...Ma per perseguire il predetto auspicabile risultato, non serve istituire “cattedre miste o inclusive”. Infatti, mi viene molto difficile pensare ad un prof titolare di Matematica o di Latino od ...