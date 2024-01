Castelnuovo-Larcianese | sfida cruciale per la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Oggi, alle 15, al "Nardini", arriva la, per la terza giornata del girone di ritorno. All’andata vinsero i gialloblu con Pisciotta in panchina per la prima volta. Segnò Tersigni, mentre Papeschi salvò il risultato, parando un rigore. Questa resta anche l’unica vittoria esterna dei garfagnini in questa stagione. Ilè nono in, con 25 punti, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi, di fronte a 7 sconfitte. In casa ha vinto sei volte, pareggiato una; due le sconfitte. Laè dodicesima in, con 21 punti (5 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa i pistoiesi hanno raccolto poco: soltanto tre pareggi, insieme a sei sconfitte. "Mi aspetto una bella prova dai ragazzi – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – e anche un po’ di buona sorte, dopo quello ...