Caso Unrwa | la posizione dell' Onu | “Garantire la continuità”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il segretario generale’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di «la’Agenzia per i rifugiati palestinesi, l', dopo che molti finanziamenti sono stati bloccati per le accuse rivolte ad alcuni membri’organizzazione di essere coinvolti nei raid del 7 settembre su Israele. «Pur comprendendo le loro preoccupazioni, e anch’io sono rimasto inorridito...

Il 25 dicembre i miliziani palestinesi hanno usato come basi e postazioni le scuole Unrwa dell'area Al Rafaa e Zavaha. Molti sono stati fatti prigionieri e alcuni hanno partecipato all'attacco del 7 ...Israele attacca l'Unrwa e promette che alla fine della guerra l'Agenzia delle Nazioni Unite non sarà più a Gaza. Dopo gli Usa, anche altri Paesi - dall'Italia alla Germania, Canada, Gran Bretagna, ...(ANSA-AFP) - NEW YORK, 28 GEN - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di "garantire la continuità" dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, dopo che molti ...