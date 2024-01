Caryl Menghetti | la cognata | «Depressa dopo la gravidanza | perché non è stata trattenuta in ospedale? Con Diego erano felici»

Caryl Menghetti giovedì stava malissimo. Quei pensieri fissi che già in passato l’avevano costretta a ricorrere a cure psichiatriche erano tornati ... (thesocialpost)

Caryl Menghetti , una 45enne, ha ucciso il marito Diego Rota , nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2024 a Martinengo, in provincia di Bergamo. Solo ... (news.robadadonne)

Tragico errore di valutazione: Caryl Menghetti era stata visitata in Psichiatria la mattina prima di compiere il gesto efferato che ha portato ... (361magazine)

L'arrivo al pronto soccorso, il trattamento farmacologico, il ritorno a casa e l'omicidio. La tragedia si è consumato in meno di 24 ore. Una giornata ... (ilmattino)

Niente avrebbe potuto prepararli alla notizia scioccante che hanno ricevuto giovedì sera e che li ha colpiti come un macigno: Diego Rota, cognato della prima e fratello del secondo, è stato ucciso da ...LA TRAGEDIA. I genitori di Caryl Menghetti chiusi nel dolore accudiscono la nipotina di 5 anni. Lunedì la donna comparirà davanti al gip per la convalida, martedì l’autopsia su Diego Rota.La mattina del 25 gennaio Caryl Menghetti, 46 anni, era stata accompagnata dal marito Diego Rota in ospedale a Treviglio. A quanto pare, la donna aveva manifestato intenti violenti verso il coniuge, ...