Carta di Inclusione | cosa si può comprare e cosa no | sigarette | alcool e gioielli e le differenze con la social card

28 gennaio 2024 Al via i primi pagamenti sulla carta ADI. Arriva al traguardo il concordato preventivo biennale per le partite IVA, il nuovo patto contro l’evasione fiscale.Davanti a diversi uffici della città in questi giorni si sta creando il caos per il ritiro della card, con turni che iniziano all'alba. Agli sportelli si presentano anche persone che non hanno diritto ...Alcune famiglie ne sono escluse in via preventiva perché non hanno requisiti compatibili con la carta "dedicata a te". Anzitutto, non possono ottenere il contributo i titolari di reddito di ...