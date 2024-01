Carrarese e Torres | formazioni e assenze in vista dell' atteso match

(Di domenica 28 gennaio 2024)(3-5-2): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon,a Latta, Schiavi, Palmieri, Cicconi; Panico, Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Illanes, Cerretelli, Maccherini, Grassini, Belloni, Capezzi, Morosini, Giannetti. All. Calabro.(3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Diakite. A disp. Garau, Petriccione, Pinna, Siniega, Liviero, Nunziatini, Goglino, Menabò, Lora, Cester, Verduci, Masala. All. Greco. Arbitro: Lovison di Padova. Assistenti: Catani di Fermo e Parisi di Bari. Quarto ufficilae: Calzavara di Varese. CARRARA – Tanti ballottaggi nell’undici azzurro col dubbio ulteriore sulla partenza dal primo minuto di Capello che è stato recuperato quanto meno per la panchina. Tra le filal’assenza di spicco ...

Sono ventuno i giocatori convocati da Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, in vista del big match contro la Torres, in programma domani alle 16:15. Assente Pinto in difesa, Zuelli ...Alfonso Greco, tecnico della Torres, come riportato da centotrentuno ha parlato così della sfida con la Carrarese. “Sarà una gara molto difficile su un campo complicato per tutti, loro sono una ...La Torres che è a -3, l'avversario di stagione del Cesena, giocherà poco prima dei bianconeri in casa della Carrarese. “Siamo nella fase più importante del campionato, gennaio e febbraio, ed in questo ...