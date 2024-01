Carnevale di Venezia 2024 | la Pantegana dà il via alla grande festa | lo spettacolo della regata sul Canal Grande

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio– La tradizionalelungoe la sua “esplosione” al ponte di Rialto hanno dato il via stamattina aldi, l’edizionedi unae coloratache animerà la città lagunare fino al 13 febbraio e che quest’anno ha per titolo “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”.di, Marco Polo protagonistamagia. Cosa c’è da sapere: tema, date e programma degli eventi LaOggi è la giornata con gli eventi di apertura ufficiale del ...

Il Carnevale è una delle festività più attese in Italia, con eventi che si svolgono in molte città del nostro paese. Venezia resta la città ... (europa.today)

Quest’anno il Carnevale di Venezia rende omaggio a Marco Polo , pioniere, esploratore, mercante e ambasciatore Venezia no, uno dei primi a giungere in ... (quotidiano)

La fitta nebbia che ricopriva Venezia non ha impedito a migliaia di turisti di affollare la città per assistere al tradizionale Carnevale in ... (ilgiornaleditalia)

Accompagnato dal sole e da due ali di folla lungo le rive , il corteo delle remiere ha dato ufficialmente il via al Carnevale di Venezia. Un centinaio di barche addobbate, con i vogatori in maschera, ...VENEZIA - Con il tradizionale corteo acqueo delle pantegane il carnevale di Venezia entra nel vivo dei festeggiamenti. Oggi, domenica 28 gennaio, un lungo corteo di barche "travestite" ...Milano, 27 gen. (askanews) - La fitta nebbia che ricopriva Venezia non ha impedito a migliaia di turisti di affollare la città per assistere al tradizionale carnevale in maschera. Numerosi personaggi ...