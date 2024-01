Carnevale di Fano 2024 | pienone per la prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024), 28 gennaio- Ladeldisfida la nebbia con una pioggia di suoni e colori, facendo registrare un’affluenza record (foto), malgrado le condizioni del tempo non fossero delle migliori.giornata all’insegna del divertimento e della sorpresa, con i nuovi carri dell’edizione. Il tema di quest’anno, “In viaggio col Vulón: fuori dalle righe…e dagli spazi!”, ha visto come protagonista il carro dedicato a Beatrice Venezi, una dei direttori d’orchestra più giovani del mondo, nota per avere chiesto di essere chiamata “direttore” e non “direttrice” durante l’edizione di Sanremo 2021.di: le foto delladomenicadi ...