Caritas | Carlo Mele cede il testimone a Don Paradiso

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer oltre venti anni alla guida delladiocesiana,lascia la direzione, anche se non smetterà il suo servizio, o meglio la sua missione, a favore dei più deboli e delle persone sfortunate che non hanno una casa o un pasto caldo da mangiare. A guidare lacome Direttore è stato designato Don Antonio Vincenzo, amministratore parrocchiale di Sorbo Serpico, così come annunicatodal Vescovo di Avellino, Arturo Aiello. Don, 42 anni orginario di Mercogliano, assumerà la responsabilità della preziosa rete di carità e assistenza solidale. Questo cambio disegna un momento epocale per lairpina, mentrecontinuerà il suo ...