Carcerati ai fornelli | arriva il Vice Ministro Sisto

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldella giustizia senatore Francesco Paoloin visita alla casa di Reclusione “Bartolo, Famiglietti e Forgetta” di Sant’Angelo dei Lombardi. Ilgiungerà presso la Casa di Reclusione lunedì promeriggio alle ore 15.00 per prendere parte alla Cerimonia di Inaugurazione delle nuove lavorazioni bistrot, panificazione, laboratorio dolciario e di tappezzeria. Saranno presenti il direttore della Casa di Reclusione la dottoressa Marianna Adanti, il provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria di Napoli la dottoressa Lucia Castellano, Sua Eccellenza monsignor Pasquale Cascio vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il presidente della cooperativa “Il Germoglio” Marco Luongo ed il capo del Dipartimento dell’amministrazione ...

Le intercettazioni, agli atti d’inchiesta, della mamma che ha lasciato morire di fame la sua bambina, Diana, di 18 mesi tratteggiano bene la sua personalità: "Io in carcere con la Mas.. sto benissimo.«Lo danno una sola volta al giorno, a pranzo, una specie di zuppa d’acqua sporca, immangiabile. A cena solo conserve e marmellate. Se provi a metterti qualcosa da parte, lo buttano via. Ilaria aveva ...Intercettazioni choc agli atti dell'inchiesta per falso e favoreggiamento a carico dell'avvocata della 38enne, accusata dell'omicidio della figlioletta, e delle psicologhe. "Porteremo un thermos, il p ...