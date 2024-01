Carabiniere di Luino salva un pensionato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Mentre si trovava in licenza in Sicilia per motivi familiari undella Compagnia dihato uncolpito da un malore. È accaduto a Santa Teresa di Riva, Comune della città metropolitana di Messina. Come riporta il quotidiano web locale Gazzetta Jonica un uomo di 86 anni si è accasciato al suolo mentre si trovava all’interno un negozio. L’anziano non dava segni di vita: i presenti hanno subito chiesto aiuto ai passanti ed è stato immediato l’intervento prestato dal, che in quel momento era fuori servizio: l’appuntato scelto con qualifica speciale Gianluca Di Nuzzo. Il militare, specializzato nelle pratiche di massaggio cardiaco e nell’uso del defibrillatore, è entrato nel negozio e ha subito messo in atto le pratiche di primo soccorso sul ...