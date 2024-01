Capezzone non si tiene e azzera le follie sinistre | Viene giù tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le proteste degli ultimi giorni sono argomento di dibattito nella puntata del 28 gennaio di Zona Bianca, talk show di Rete4 che vede Giuseppe Brindisi alla conduzione. Tra gli ospiti figura Daniele, direttore editoriale di Libero, che si sofferma sull'alzata di scudi degli agricoltori e sulle proteste degli ambientalisti: “Se tu Europa, tu Timmermans, fai delle norme che obbligano le imprese agricole e gli allevamenti o a produrre molto meno o a produrre a costi molto più alti, molte imprese chiudono e altre saltano. Poi non è che vengono a mangiare a casa mia, per questo si arrabbiano. Sugli ambientalisti mi fa piacere che si dica che non va bene vandalizzare, ma personaggi della sinistra e intellettuali tante volte dicevano che erano bravi questi ragazzi. Una magistrata ha dato pure l'attenuante di elevato valore morale quando quelli si mettono per strada e ...