Canto lirico Domani la finale del premio Borsò

(Di domenica 28 gennaio 2024) CASTELFIORENTINO Tutto pronto al ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino per ladel primointernazionale di“Umberto“, organizzato dall’associazione Amici della Lirica Umberto. I 35 giovani cantanti lirici che hanno superato la prima fase eliminatoria, a cui hanno preso parte ben 95 artisti provenienti da tutto il mondo, si contenderanno oggi i 12 posti a disposizione per l’ultimo atto disera alle 21 (aperto al pubblico con ingresso gratuito). In palio un ricco montepremi di 7mila euro (il primoconsiste in una borsa di studio pari a 3mila euro), reso possibile dalla generosa elargizione da parte della famiglia dell’illustre tenore Umberto, che ha fortemente voluto ...

La notizia del riconoscimento del Canto lirico italiano nel patrimonio immateriale UNESCO ci inorgoglisce in quanto comunità del l'opera e in quanto ... (liberoquotidiano)

Tutto pronto al ridotto del Teatro del Popolo di Castelfiorentino per la finale del primo premio internazionale di canto lirico “Umberto Borsò“, organizzato dall’associazione Amici della Lirica ...Quegli acuti mi avevano però trasmesso qualcosa. Da lì è partito tutto. Dopo il diploma in Canto lirico mi sono trasferita a Verona seguendo la mia insegnante Chiara Angella». In Arena il passo ...REGGIO EMILIA- E’ una delle cantanti liriche più importanti e acclamate dei nostri tempi, un’artista completa dotata di un potente carisma che in palcoscenico si trasformava in vero magnetismo. Raina ...