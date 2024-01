Candidarmi alle europee? Se serve al partito ci sono L' annuncio di Tajani dalla Maggioni

(Di domenica 28 gennaio 2024) "Non ho tutta questa smania di, ma seal miopronto a fare ciò che", ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antoniointervenendo a In mezz'ora su Rai3 e rispondendo alla domanda della conduttrice Monicase si candideràelezioni. "Vedremo al congresso se è utile a Forza Italia e soprattutto all'Italia".

“Mi scuso perché la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata per due volte per ragioni di salute, mi spiace che anche questo abbia creato ... (tpi)

(Adnkronos) – “Mi scuso perché la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata per due volte per ragioni di salute, mi spiace che anche questo ... ()

In Luciano D’Amico ho riconosciuto una leadership autorevole e competente e così è arrivata la decisione di candidarmi”. Andreola, che alle spalle ha una lunga esperienza tecnica nell’ambito della ...Ancora non abbiamo un candidato sindaco, se andiamo da soli potrei anche pensare di candidarmi direttamente". Passando ad altri lidi, Firenze Rinasce lavora alla candidatura di Alessandro De Giuli. Ci ...(Agenzia Vista) "Mi disse di non candidarmi, perchè avevo una trasmissione di successo ...ma poi nel segreto dell'urna saranno milioni di italiani che voteranno per Forza Italia, anche alle Europee. ...